Американські партнери визнають український досвід протидії "шахедам" – Зеленський

Американські експерти та партнери визнають, що саме український досвід боротьби з масованими атаками іранських дронів Shahed сьогодні є одним із найбільш ефективних у світі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, українські військові та інженери змогли створити комплексну систему протидії таким атакам, яка включає не лише перехоплювачі, а й програмне забезпечення, роботу операторів та систему виявлення.

Абсолютно всі американські експерти – знайомі, незнайомі – всі розуміють, що збиття масованих атак "шахедами" може реально забезпечити тільки український досвід - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що деякі країни вже намагалися використовувати дрони-перехоплювачі самостійно, однак зіштовхнулися з технічними труднощами.

Навіть ті країни, які десь тихо брали дрони-перехоплювачі, вже розібралися, що без наших військових, наших операторів, без нашого програмного забезпечення, без радарів і багатьох інших елементів ці перехоплювачі просто не працюють - пояснив Глава держави.

Зеленський підкреслив, що саме комплексна система, створена Україною під час війни з росією, дозволяє ефективно протидіяти масованим атакам безпілотників.

