Американські партнери визнають український досвід протидії "шахедам" – Зеленський

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 1104 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 13164 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 19146 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
14:11 • 14993 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 22357 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 25918 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38820 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49151 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 52198 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 84376 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
57%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo10 березня, 08:42 • 34172 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко10 березня, 09:07 • 32210 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 21884 перегляди
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto12:51 • 13331 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 14705 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46 • 8506 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 13158 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 19142 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 38818 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 49149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 1178 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo16:04 • 3990 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 14741 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 21917 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 28622 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Золото
Шахед-136
Соціальна мережа

Американські партнери визнають український досвід протидії "шахедам" – Зеленський

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

Зеленський заявив про унікальність української системи протидії БПЛА. Без вітчизняного софту та операторів іноземні дрони-перехоплювачі не працюють.

Американські партнери визнають український досвід протидії "шахедам" – Зеленський

Американські експерти та партнери визнають, що саме український досвід боротьби з масованими атаками іранських дронів Shahed сьогодні є одним із найбільш ефективних у світі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, українські військові та інженери змогли створити комплексну систему протидії таким атакам, яка включає не лише перехоплювачі, а й програмне забезпечення, роботу операторів та систему виявлення.

Абсолютно всі американські експерти – знайомі, незнайомі – всі розуміють, що збиття масованих атак "шахедами" може реально забезпечити тільки український досвід 

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що деякі країни вже намагалися використовувати дрони-перехоплювачі самостійно, однак зіштовхнулися з технічними труднощами.

Навіть ті країни, які десь тихо брали дрони-перехоплювачі, вже розібралися, що без наших військових, наших операторів, без нашого програмного забезпечення, без радарів і багатьох інших елементів ці перехоплювачі просто не працюють 

- пояснив Глава держави.

Зеленський підкреслив, що саме комплексна система, створена Україною під час війни з росією, дозволяє ефективно протидіяти масованим атакам безпілотників.

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський10.03.26, 17:46 • 1590 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна