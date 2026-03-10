Американские партнеры признают украинский опыт противодействия "шахедам" – Зеленский
Зеленский заявил об уникальности украинской системы противодействия БПЛА. Без отечественного софта и операторов иностранные дроны-перехватчики не работают.
Американские эксперты и партнеры признают, что именно украинский опыт борьбы с массированными атаками иранских дронов Shahed сегодня является одним из самых эффективных в мире. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, украинские военные и инженеры смогли создать комплексную систему противодействия таким атакам, которая включает не только перехватчики, но и программное обеспечение, работу операторов и систему обнаружения.
Абсолютно все американские эксперты – знакомые, незнакомые – все понимают, что сбитие массированных атак "шахедами" может реально обеспечить только украинский опыт
Президент подчеркнул, что некоторые страны уже пытались использовать дроны-перехватчики самостоятельно, однако столкнулись с техническими трудностями.
Даже те страны, которые где-то тихо брали дроны-перехватчики, уже разобрались, что без наших военных, наших операторов, без нашего программного обеспечения, без радаров и многих других элементов эти перехватчики просто не работают
Зеленский подчеркнул, что именно комплексная система, созданная Украиной во время войны с россией, позволяет эффективно противодействовать массированным атакам беспилотников.
