Американці за рік витратили на домашніх тварин майже 70 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Жителі США в 2017 році витратили на домашніх тварин 69,5 мільярдів доларів, що на 4,2% більше, ніж роком раніше, передає УНН з посиланням на The Statista Portal.
При цьому, в порівнянні з 2015 роком витрати американців на домашніх тварин збільшилися на 15,4%, порівняно з 2010 - на 43,8%.
Очікується, що за підсумками 2018 року жителі США витратять на домашніх тварин 72,1 млрд дол.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні змінилися правила на перевезення домашніх тварин. Для супроводу тварин при їхньому переміщенні за межі України беруться тільки ветеринарно-санітарні паспорти встановленого зразка.