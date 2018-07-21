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Американці за рік витратили на домашніх тварин майже 70 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Жителі США в 2017 році витратили на домашніх тварин 69,5 мільярдів доларів, що на 4,2% більше, ніж роком раніше, передає УНН з посиланням на The Statista Portal.

При цьому, в порівнянні з 2015 роком витрати американців на домашніх тварин збільшилися на 15,4%, порівняно з 2010 - на 43,8%.

Очікується, що за підсумками 2018 року жителі США витратять на домашніх тварин 72,1 млрд дол.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні змінилися правила на перевезення домашніх тварин. Для супроводу тварин при їхньому переміщенні за межі України беруться тільки ветеринарно-санітарні паспорти встановленого зразка.

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