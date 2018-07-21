Американцы за год потратили на домашних животных почти 70 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Жители США в 2017 году потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов, что на 4,2% больше, чем годом ранее, передает УНН со ссылкой на The Statista Portal.
При этом, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличись на 15,4%, в сравнении с 2010 — на 43,8%.
Ожидается, что по итогам 2018 года жители США потратят на домашних животных 72,1 млрд долл.
Напомним, с 1 июня в Украине изменились правила на перевозку домашних животных. Для сопровождения животных при их перемещении за пределы Украины берутся только ветеринарно-санитарные паспорта установленного образца.