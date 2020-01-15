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Американці витрачають на коньяк мільярди доларів на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У 2018 році жителі США випили 14,3 млн 9-літрових ящиків бренді і коньяку. Про це свідчать дані статистичного порталу Statista, передає УНН.

Американці витрачають на коньяк мільярди доларів на рік

Повідомляється, що за два роки споживання бренді і коньяку в США виросло на 13,5%.

Також, за даними порталу, за рік роздрібні продажі бренді і коньяку в США склали 2,6 млрд дол. Прогнозується, що в 2022 році витрати американців на продукт складуть 3,8 млрд дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: KOKTEBEL поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі бренді

Американські виробники бренді і коньяку вкладають чималі гроші в рекламу своєї продукції, постійно збільшуючи суму таких вкладень.

Так, в 2016 році рекламні інвестиції склали 15,9 млн дол., тоді як в 2018 році — 34 млн дол.

Як писав УНН, Україна буде виробляти коньяк і шампанське мінімум ще до 2025 року.

За даними досліджень MMI (компанія TNS) в 2019 році, в ТОП-5 за знанням брендів коньяку увійшли KOKTEBEL, Шустов, Грінвіч, Жан-Жак, Таврія, а за споживанням - Шустов, KOKTEBEL, Таврія, Ужгородський і Шабо.

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