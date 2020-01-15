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Американцы тратят на коньяк миллиарды долларов в год

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. В 2018 году жители США выпили 14,3 млн 9-литровых ящиков бренди и коньяка. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista, передает УНН.

Американцы тратят на коньяк миллиарды долларов в год

Сообщается, что за два года потребление бренди и коньяка в США выросло на 13,5%.

Также, по данным портала, за год розничные продажи бренди и коньяка в США составили 2,6 млрд дол. Прогнозируется, что в 2022 году траты американцев на продукт составят 3,8 млрд дол.

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Американские производители бренди и коньяка вкладывают немалые деньги в рекламу своей продукции, постоянно увеличивая сумму таких вложений.

Так, в 2016 году рекламные инвестиции составили 15,9 млн дол., тогда как в 2018 году — 34 млн дол.

Как писал УНН, Украина будет производить коньяк и шампанское минимум еще до 2025 года.

По данным исследований MMI (компания TNS) в 2019 году, в ТОП-5 по знаниям брендов коньяка вошли KOKTEBEL, Шустов, Гринвич, Жан-Жак, Таврия, а по потреблению - Шустов, KOKTEBEL, Таврия, Ужгородский и Шабо.

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