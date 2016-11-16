Американський піхотинець подарував українській піхоті три позашляховика
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні українські волонтери презентували три позашляховика марки Ford. Це - подарунок до Дня морської піхоти України від піхотинця з США, передає кореспондент УНН.
Три позашляховика вже сьогодні вирушать на передову - один в розвідку, а два інших - у інші підрозділи до морської піхоти.
Людина, яка дізналася з Америки про те, що відбувається на сході України, вирішила допомогти своїм колегам по зброї. Американський морпіх через інтернет зв'язався з українськими волонтерами і відправив три позашляховика.
"Немає різниці між піхотинцями - Україна це чи США. У піхотинців девіз - один за всіх. І ось до Дня морської піхоти України американський солдат відправив нам такі подарунки", - розповіли волонтери.
Незважаючи на великий обсяг двигуна (6.7 літрів, потужність двигуна - 362 кінських сил) - машини дизельні і споживають 17 літрів дизельного палива на 100 км. За словами військових, це значно менше, ніж інші військові авто, які при такій же вантажопідйомності споживають майже в 2 рази більше.