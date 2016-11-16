Американский пехотинец подарил украинской пехоте три внедорожника
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня украинские волонтеры презентовали три внедорожника марки Ford. Это - подарок ко Дню морской пехоты Украины от пехотинца из США, передает корреспондент УНН.
Три внедорожника уже сегодня отправятся на передовую - один в разведку, а два других - в другие подразделения морской пехоты.
Человек, который узнал из Америки о том, что происходит на востоке Украины, решила помочь своим коллегам по оружию. Американский морпех через интернет связался с украинскими волонтерами и отправил три внедорожника.
"Нет разницы между пехотинцами - Украина это или США. У пехотинцев девиз - один за всех. И вот ко Дню морской пехоты Украины американский солдат отправил нам такие подарки", - рассказали волонтеры.
Несмотря на большой объем двигателя (6.7 л, мощность двигателя - 362 лошадиных сил) - машины дизельные и потребляют 17 литров дизельного топлива на 100 км. По словам военных, это значительно меньше, чем другие военные авто, которые при такой же грузоподъемности потребляют почти в 2 раза больше.