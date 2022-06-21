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Американський “мисливець за нацистами” розслідуватиме військові злочини рф в Україні

Американський “мисливець за нацистами” розслідуватиме військові злочини рф в Україні

Київ • УНН

 • 135786 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок під час візиту до України оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів в Україні, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами Гарланда, групу очолить найвідоміший у Мін’юсті “мисливець за нацистами” Елі Розенбаум, до її складу увійдуть експерти з розслідування порушень прав людини та військових злочинів.

Розенбаум, “ветеран” міністерства юстиції з 36-річним досвідом допоміг відомству у більш ніж 100 випадках позбавлення громадянства або депортації нацистів, за даними Міністерства юстиції.

Нова заява є сильним сигналом з боку Міністерства юстиції США про те, що вона зацікавлена ​​у розслідуванні військових злочинів у війні в Україні, і слідує за попередніми зусиллями Міністерства юстиції щодо блокування активів російських олігархів.

Цитата

“Військовим злочинцям ніде втекти. Міністерство юстиції США добиватиметься притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє військові злочини та інші злочини в Україні”, — заявив Гарланд в Україні.

Він також заявив, що Міністерство юстиції направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії обійти глобальні санкції.

Нагадаємо

21 червня Генпрокурор США Меррік Гарланд здійснив неанонсований візит до України та зустрівся з Генпрокурором Іриною Венідиктовою.

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