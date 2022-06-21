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Американский “охотник за нацистами” будет расследовать военные преступления рф в Украине

Американский “охотник за нацистами” будет расследовать военные преступления рф в Украине

Киев • УНН

 • 135784 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник во время визита в Украину объявил о создании группы по расследованию военных преступлений в Украине, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам Гарланда, группу возглавит самый известный в Минюсте “охотник за нацистами” Эли Розенбаум, в ее состав войдут эксперты по расследованию нарушений прав человека и военных преступлений.

Розенбаум, “ветеран” министерства юстиции с 36-летним опытом помог ведомству в более чем 100 случаях лишения гражданства или депортации обвиняемых нацистов, согласно данным Министерства юстиции.

Новое заявление является сильным сигналом со стороны Министерства юстиции США о том, что оно заинтересовано в расследовании военных преступлений в войне в Украине, и следует за предыдущими усилиями Министерства юстиции по блокированию активов российских олигархов.

Цитата

“Военным преступникам негде скрыться. Министерство юстиции США будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине”, — заявил Гарланд в Украине.

Он также заявил, что Министерство юстиции направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками россии обойти глобальные санкции.

Напомним

21 июня Генпрокурор США Меррик Гарланд совершил не анонсированный визит в Украину и встретился с Генпрокурором Ириной Венидиктовой.

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