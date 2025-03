Генпрокурор США посетил Украину без предупреждения

Цитата

“В ходе необъявленной поездки генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность США оказанию помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам”, — написал Коли в своем Twitter, опубликовав соответствующее видео.

Детали

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV

— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022

На видео Гарланд общается с журналистами в компании Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

В общении с прессой генпрокурор США заявил, что ответственным за зверства в Украине будет негде спрятаться.

Напомним

Ранее сегодня Украину посетил премьер-министр Люксембурга.