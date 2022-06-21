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Генпрокурор США відвідав Україну без попередження

Генпрокурор США відвідав Україну без попередження

Київ • УНН

 • 244537 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Генпрокурор США Меррік Гарланд здійснив неанонсований візит до України. Про це повідомив у Twitter директор зі зв'язків із громадськістю Міністерства юстиції США Ентоні Колі, пише УНН.

Цитата

“У ході неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну і підтвердив відданість США наданню допомоги у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до військових злочинів і звірства”, — написав Колі в своєму Twitter, опублікувавши відповідне відео.

Деталі

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV

— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022

На відео Гарланд спілкується з журналістами у компанії Генпрокурора України Ірини Венедиктової.

У спілкуванні з пресою генпрокурор США заявив, що відповідальним за звірства в Україні нема де сховатися.

Нагадаємо

Раніше сьогодні Україну відвідав прем'єр-міністр Люксембургу.

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