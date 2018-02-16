Американський дрон-розвідник помітили над лінією зіткнення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Стратегічний розвідувальний БПЛА ВПС США RQ-4 Global Hawk був знову помічений спостерігачами поблизу лінії розмежування на Донбасі, передає УНН з посиланням на моніторингові звіти руху військових літаків.
Американський безпілотник з позивним UAVGH000 здійснював політ на висоті понад 15 тисяч метрів і швидкості близько 650 км на годину.
Нагадаємо, раніше цього року безпілотний стратегічний розвідник RQ-4A Global Hawk минулого місяця тричі здійснив обліт тимчасово окупованих українських територій – 2, 7 та 25 січня.
Як повідомляв УНН, у грудні в зоні проведення АТО збили безпілотник російського виробництва типу “Орлан-10”.
'UAVGH000' - 50,000ft over eastern #Ukraine
Air Force
RQ-4 Global Hawk #UAV #drone pic.twitter.com/LIMlh78UUJ