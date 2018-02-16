Американский дрон-разведчик заметили над линией столкновения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Стратегический разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4 Global Hawk был снова замечен наблюдателями вблизи линии разграничения на Донбассе, передает УНН со ссылкой на мониторинговые отчеты движения военных самолетов.
Американский беспилотник с позывным UAVGH000 совершал полет на высоте более 15 000 метров и скорости около 650 км в час.
Напомним, ранее в этом году беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk в прошлом месяце трижды совершил облет временно оккупированных украинских территорий - 2 , 7 и 25 января.
Как сообщал УНН, в декабре в зоне проведения АТО сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".
'UAVGH000' - 50,000ft over eastern #Ukraine
Air Force
RQ-4 Global Hawk #UAV #drone pic.twitter.com/LIMlh78UUJ