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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 10716 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Американська підтримка для України посилюється щотижнево - Зеленський

Американська підтримка для України посилюється щотижнево - Зеленський

Київ • УНН

 • 113877 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка від США для України посилюється щотижнево. Про це він сказав під час свого відеозвернення, передає УНН.

Цитата

“Загалом тиждень був максимально корисним для України — на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати Президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій — саме завдяки підтримці США”, — сказав він.

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