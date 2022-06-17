Американська підтримка для України посилюється щотижнево - Зеленський

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“Загалом тиждень був максимально корисним для України — на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати Президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій — саме завдяки підтримці США”, — сказав він.

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