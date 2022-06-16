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"Україна отримує стільки військової допомоги, скільки США зможуть швидко відправити" - адміністрація Байдена

"Україна отримує стільки військової допомоги, скільки США зможуть швидко відправити" - адміністрація Байдена

Київ • УНН

 • 133757 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Адміністрація Байдена продовжуватиме надавати істотну військову допомогу Україні "так швидко, як ми зможемо її відправити доти, поки це необхідно, поки росія не припинить бойові дії", заявив у четвер CNN координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій та контр-адмірал у відставці Джон Кірбі, передає УНН.

Цитата

"Вони отримують стільки, скільки ми можемо відправити, і якнайшвидше", - сказав Кірбі, вказуючи на розмову Байдена з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони - зустріч на базі "Рамштайн" Ллойда Остіна з колегами у Брюсселі на початку цього тижня.

"Отже, ми працюємо над цим дуже і дуже старанно", - сказав він, додавши, що допомога надходить "з рекордною швидкістю", а США "постійно розмовляють" з Україною.

Деталі

Допоки президент росії володимир путін "не виявив наміру припинити бойові дії та сумлінно вести переговори, доти ми збираємось допомагати збройним силам України захищатися та намагатися повернути територію, особливо на сході, на півдні, які зараз намагаються повернути", додав він.

Кірбі повторив, що війна із росією "може затягтися".

"Наразі ми не знаходимося на тому етапі, коли вважаємо, що нам потрібно планувати ще один додатковий пакет (допомоги - ред.). Ми тільки почали витрачати та виробляти додатковий пакет, який щойно схвалили", - сказав він.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив у середу, 15 червня, що країна надасть Україні додатковий пакет військової допомоги у розмірі одного мільярда доларів.

Допомога включає додаткові артилерійські озброєння та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для реактивні системи залпового вогню.

США відправлять також в Україну додатково 18 гаубиць із тактичними машинами, 155-мм боєприпаси для гаубиць, а також запчастини та інше обладнання для артилерійського озброєння. Україна також отримає тисячі захищених засобів зв'язку та приладів нічного бачення, тепловізорів та іншої оптики.

У пакет США включено і гроші на навчання українських військових, технічне обслуговування, транспортування та адміністративні витрати.

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