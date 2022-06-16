"Украина получает столько военной помощи, сколько США смогут быстро отправить" – администрация Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Администрация Байдена будет продолжать оказывать существенную военную помощь Украине "так быстро, как мы сможем ее отправить до тех пор, пока это необходимо, пока россия не прекратит боевые действия", заявил в четверг CNN координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям и контр-адмирал в отставке Джон Кирби, передает УНН.
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"Они получают столько, сколько мы можем отправить, и как можно скорее", - сказал Кирби, указывая на разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны - встреча на базе "Рамштайн" Ллойда Остина с коллегами в Брюсселе в начале этой недели.
"Итак, мы работаем над этим очень и очень усердно", - сказал он, добавив, что помощь поступает "с рекордной скоростью", а США "постоянно разговаривают" с Украиной.
Детали
Пока президент россии владимир путин "не проявил намерения прекратить боевые действия и добросовестно вести переговоры, до тех пор мы собираемся помогать вооруженным силам Украины защищаться и пытаться вернуть территорию, особенно на востоке, на юге, которые сейчас пытаются вернуть", добавил он.
Кирби повторил, что война с россией "может затянуться".
"Пока мы не находимся на том этапе, когда считаем, что нам нужно планировать еще один дополнительный пакет (помощи - ред.). Мы только начали тратить и производить дополнительный пакет, который только что одобрили", - сказал он.
Добавим
Президент США Джо Байден заявил в среду, 15 июня, что страна предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов.
Помощь включает в себя дополнительные артиллерийские вооружения и береговые средства обороны, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня.
США отправят также в Украину дополнительно 18 гаубиц с тактическими машинами, 155-мм боеприпасы для гаубиц, а также запчасти и другое оборудование для артиллерийского вооружения. Украина получит тысячи защищенных средств связи и приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики.
В пакет США включены и деньги на обучение украинских военных, техническое обслуживание, транспортировку и административные расходы.