"Украина получает столько военной помощи, сколько США смогут быстро отправить" – администрация Байдена

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"Они получают столько, сколько мы можем отправить, и как можно скорее", - сказал Кирби, указывая на разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны - встреча на базе "Рамштайн" Ллойда Остина с коллегами в Брюсселе в начале этой недели.

"Итак, мы работаем над этим очень и очень усердно", - сказал он, добавив, что помощь поступает "с рекордной скоростью", а США "постоянно разговаривают" с Украиной.

Детали

Пока президент россии владимир путин "не проявил намерения прекратить боевые действия и добросовестно вести переговоры, до тех пор мы собираемся помогать вооруженным силам Украины защищаться и пытаться вернуть территорию, особенно на востоке, на юге, которые сейчас пытаются вернуть", добавил он.

Кирби повторил, что война с россией "может затянуться".

"Пока мы не находимся на том этапе, когда считаем, что нам нужно планировать еще один дополнительный пакет (помощи - ред.). Мы только начали тратить и производить дополнительный пакет, который только что одобрили", - сказал он.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил в среду, 15 июня, что страна предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов.

Помощь включает в себя дополнительные артиллерийские вооружения и береговые средства обороны, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня.

США отправят также в Украину дополнительно 18 гаубиц с тактическими машинами, 155-мм боеприпасы для гаубиц, а также запчасти и другое оборудование для артиллерийского вооружения. Украина получит тысячи защищенных средств связи и приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики.

В пакет США включены и деньги на обучение украинских военных, техническое обслуживание, транспортировку и административные расходы.