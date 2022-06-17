Американская поддержка для Украины усиливается еженедельно - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка от США для Украины усиливается еженедельно. Об этом он сказал во время своего видеообращения, передает УНН.
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“В целом неделя была максимально полезна для Украины — на многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить Президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем веские результаты на передовой — именно благодаря поддержке США”, — сказал он.
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