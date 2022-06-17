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Американская поддержка для Украины усиливается еженедельно - Зеленский

Американская поддержка для Украины усиливается еженедельно - Зеленский

Киев • УНН

 • 113873 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка от США для Украины усиливается еженедельно. Об этом он сказал во время своего видеообращения, передает УНН.

Цитата

“В целом неделя была максимально полезна для Украины — на многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить Президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем веские результаты на передовой — именно благодаря поддержке США”, — сказал он.

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