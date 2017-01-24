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Американська кіноакадемія оприлюднила список фільмів-претендетів на “Оскар” - відеоогляд

Київ • УНН

 • 12265 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Лос-Анджелесі сьогодні оголосили номінантів на кінопремію “Оскар”, зокрема на звання “кращого фільму 2017 року” претендують 9 стрічок. УНН пропонує познайомитися з ними.

Ла-ла Ленд

Фільм-мюзикл режисера Дем’єна Шазелла зібрав найбільше номінацій — 14.

У стрічці розповідається про джазового піаніста, який закохується в молоду акторку в Лос-Анджелесі.

Назва “La La Land” посилається на прізвисько Лос-Анджелеса, а також є американським евфемізмом для позначення стану людини, відірваної від реальності.

Під час допрем’єрного показу у США, що розпочався 9 грудня 2016 року, протягом першого тижня фільм був показаний у 5 кінотеатрах і зібрав 881 104 дол., що на той час дозволило йому зайняти 15 місце серед усіх прем’єр.

Лев

Драму “Лев” режисер Гарт Девіс зняв на основі автобіографічної книги австралійського бізнесмена індійського походження Сару Брірлі “Довга дорога додому”.

“Лев” — це історія хлопця, який у віці 5 років загубився на вулицях Калькутти, в тисячах кілометрів від своєї домівки і згодом був усиновлений подружжям з Австралії.

Подорослішавши, він вирішує відшукати біологічних батьків.

Місячне сяйво

Автор фільму Баррі Дженкінс теж розповідає у своїй картині про хлопчика, взявши за основу п’єсу Терелла Мак-Крені “У місячному світлі чорні хлопці здаються сумними”.

Глядачі стають свідками дорослішання темношкірого парубка із Маямі на ім’я Чірон, який шукає себе у стосунках з родиною і друзями.

Будь-якою ціною

У роботі режисера Девіда Маккензі йдеться про двох братів, які вирішують пограбувати декілька банків, що багато років обкрадають своїх боржників.

Слоган фільму є своєрідним виправданням головних героїв, говорячи, що “справедливість — це не злочин”.

Манчестер біля моря

Драматична картина, знята Кеннетом Лонерганом, розповідає глядачам про водопровідника, життя якого різко змінюється після смерті рідного брата. Він змушений повернутися в рідне місто, аби доглянути за неповнолітнім племінником.

Музичні композиції Леслі Барбер, які звучать у фільмі, були дискваліфіковані Американською кіноакадемією і тому не змогли претендувати на премію “Оскар”. Причиною стало те, що робота композитора була доповнена вже існуючою музикою.

Загорожі

Драма Дензела Вашингтона, заснована на однойменній п’єсі Августра Уілсона, яка отримала ще в 1987 році Пулітцерівську премію, розповідає про батька, який намагається зі всіх сил забезпечити свою родину і одночасно бореться за права афроамериканців в США в середині 1950-х років.

З міркувань совісті

Герой військової драми Мела Гібсона мріяв бути медиком, однак доля вирішила інакше: хлопець опиняється на фронті під час Другої світової війни. І саме він рятує 75 людських життів в битві за Окінаву.

Прибуття

Науково-фантастична картина, створена Дені Вільньовом, розповідає про лінгвістку, яку наймають американські військові, щоб дізнатися мету візиту на Землю прибульців.

Цікаво, що музичних композицій, які Йоганна Йоганнссон написав для фільму, спіткала така ж доля, як і музику зі стрічки “Манчестер біля моря”. Вони були дискваліфіковані Американською кіноакадемією через те, що робота композитора була розбавлена вже існуючою музикою, зокрема композицією Макса Ріхтера “On the Nature of Daylight” з фільму “Острів проклятих”.

Приховані фігури

У своїй кінострічці Тед Мелфі зобразив трьох визначних афроамериканських жінок-математиків, які працюючи в НАСА, надали допомогу в запуску на орбіту першого американського астронавта Джона Гленна.

Як повідомляв УНН, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на Оскар-2017.

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