Американская киноакадемия обнародовала список фильмов-претендентов на "Оскар" - видеообзор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 12261 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Лос-Анджелесе сегодня объявили номинантов на кинопремию "Оскар", в том числе на звание "лучшего фильма 2017 года" претендуют 9 лент. УНН предлагает познакомиться с ними.

Ла-ла Ленд

Фильм-мюзикл режиссера Дэмиена Шазелла собрал больше всего номинаций - 14.

В фильме рассказывается о джазовом пианисте, который влюбляется в молодую актрису в Лос-Анджелесе.

Название "La La Land" ссылается на прозвище Лос-Анджелеса, а также является американским эвфемизмом для обозначения состояния человека, оторванного от реальности.

Во время допремьерного показа в США, который начался 9 декабря 2016 года, в течение первой недели фильм был показан в 5 кинотеатрах и собрал 881 104 долл., что в то время позволило ему занять 15 место среди всех премьер.

Лев

Драму "Лев" режиссер Гарт Дэвис снял на основе автобиографической книги австралийского бизнесмена индийского происхождения Сару Брирли "Долгая дорога домой".

"Лев" - это история парня, который в возрасте 5 лет потерялся на улицах Калькутты, в тысячах километров от своего дома и впоследствии был усыновлен супругами из Австралии.

Повзрослев, он решает найти биологических родителей.

Лунный свет

Автор фильма Барри Дженкинс тоже рассказывает в своей картине о мальчике, взяв за основу пьесу Терелл Мак-Крени "В лунном свете черные парни кажутся печальными".

Зрители становятся свидетелями взросления темнокожего парня из Майами по имени Чирон, который ищет себя в отношениях с семьей и друзьями.

Любой ценой

В работе режиссера Дэвида Маккензи говорится о двух братьях, которые решают ограбить несколько банков, которые много лет обворовывают своих должников.

Слоган фильма является своеобразным оправданием главных героев, говоря, что "справедливость - это не преступление".

Манчестер у моря

Драматическая картина, снятая Кеннетом Лонерганом, рассказывает зрителям о водопроводчике, жизнь которого резко меняется после смерти родного брата. Он вынужден вернуться в родной город, чтобы присмотреть за несовершеннолетним племянником.

Музыкальные композиции Лесли Барбер, звучащие в фильме, были дисквалифицированы Американской киноакадемией и поэтому не смогли претендовать на премию "Оскар". Причиной стало то, что работа композитора была дополнена уже существующей музыкой.

Ограждения

Драма Дензела Вашингтона, основанная на одноименной пьесе Августра Уилсона, которая получила еще в 1987 году Пулитцеровскую премию, рассказывает об отце, который пытается изо всех сил обеспечить свою семью и одновременно борется за права афроамериканцев в США в середине 1950-х годов.

По соображениям совести

Герой военной драмы Мела Гибсона мечтал быть медиком, однако судьба распорядилась иначе: парень оказывается на фронте во время Второй мировой войны. И именно он спасает 75 человеческих жизней в битве за Окинаву.

Прибытие

Научно-фантастическая картина, созданная Дени Вильневым рассказывает о лингвистке, которую нанимают американские военные, чтобы узнать цель визита на Землю пришельцев.

Интересно, что музыкальных композиций, которые Иоганна Йоганнссон написал для фильма, постигла та же участь, как и музыку из фильма "Манчестер у моря". Они были дисквалифицированы Американской киноакадемией из-за того, что работа композитора была разбавлена ​​уже существующей музыкой, в частности композицией Макса Рихтера "On the Nature of Daylight" из фильма "Остров проклятых".

Скрытые фигуры

В своей киноленте Тед Мелфи изобразил трех выдающихся афроамериканских женщин-математиков, которые работая в НАСА, оказали помощь в запуске на орбиту первого американского астронавта Джона Гленна.

Как сообщал УНН, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на Оскар-2017.

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