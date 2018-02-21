Американки вирвали перемогу у шведок в командному змаганні з лижних гонок на ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У командному фіналі змагань з лижних гонок Олімпійських ігор у Пхьончхані збірна США виграла комплект золотих нагород, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Американська команда у складі Джессіки Діггінс та Кіккан Рендалл всього на 0,19 секунди на фініші виграли у шведського колективу Шарлотти Калла і Стіни Нілссон. Норвезький дует Маріт Бьорген і Майкен Касперс Фалла закінчили з "бронзою".
Зауважимо, що США стала найчисельнішою командою на Олімпіаді - 242 спортсмени, далі йде Канада — 226 осіб. Господар Південна Корея має персональний рекорд за кількістю своїх спортсменів — 1444, які змагаються у всіх 15 видах спорту.
Нагадаємо, що українська жіноча збірна не змогла вийти до фіналу.
Як повідомляв УНН, що шведки Нілссон і Калла раніше виборювали на цих Іграх дві "золоті" та одну срібну медаль.