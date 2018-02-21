Американки вырвали победу у шведок в командном соревновании по лыжным гонкам на ОИ-2018

Американская команда в составе Джессики Диггинс и Киккан Рэндалл всего на 0,19 секунды на финише выиграла у шведского коллектива Шарлотты Калла и Стены Нилссон. Норвежский дуэт Марит Бьорген и Майкен Касперс Фалла закончил с "бронзой".

Заметим, что США стала самой многочисленной командой на Олимпиаде - 242 спортсмена, далее следует Канада - 226 человек. У Южной Кореи персональный рекорд по количеству своих спортсменов - 1444, соревнующихся во всех 15 видах спорта.

Напомним, что украинская женская сборная не смогла выйти в финал.

Как сообщал УНН, что шведки Нилссон и Калла ранее выиграли на этих Играх две "золотые" и одну серебряную медаль.