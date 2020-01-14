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Американець встановив рекорд ефективності чемпіонату української Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Американський захисник БК "Одеса" Брюс Мессі встановив новий рекорд у Суперлізі з баскетболу України, передає УНН з посиланням на прес-службу турніру.

У поєдинку регулярного чемпіонату проти “Харківських Соколів” легіонер набрав 40 очок. 22 з них захисник набрав ще за першу половину матчу. Показник результативної ефективності (РЕ) за матч — 45.

Мессі перевершив попереднє досягнення форварда “Черкаських Мавп” Діона Райта. Той 18 жовтня у матчі проти “Київ-Баскета” набрав РЕ — 44.

Відзначимо, що Мессі очолив рейтинг ефективності в Суперлізі. Наразі цей показник у нього — 22 за поєдинок. Також Мессі очолює рейтинг результативності гравців чемпіонату — 21,31 очка за матч.

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