Американець встановив рекорд ефективності чемпіонату української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Американський захисник БК "Одеса" Брюс Мессі встановив новий рекорд у Суперлізі з баскетболу України, передає УНН з посиланням на прес-службу турніру.
У поєдинку регулярного чемпіонату проти “Харківських Соколів” легіонер набрав 40 очок. 22 з них захисник набрав ще за першу половину матчу. Показник результативної ефективності (РЕ) за матч — 45.
Мессі перевершив попереднє досягнення форварда “Черкаських Мавп” Діона Райта. Той 18 жовтня у матчі проти “Київ-Баскета” набрав РЕ — 44.
Відзначимо, що Мессі очолив рейтинг ефективності в Суперлізі. Наразі цей показник у нього — 22 за поєдинок. Також Мессі очолює рейтинг результативності гравців чемпіонату — 21,31 очка за матч.