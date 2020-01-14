Американец установил рекорд эффективности чемпионата украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Американский защитник БК "Одесса" Брюс Месси установил новый рекорд в Суперлиге по баскетболу Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
В поединке регулярного чемпионата против “Харьковских Соколов” легионер набрал 40 очков. 22 из них защитник набрал еще за первую половину матча. Показатель результативной эффективности (РЭ) за матч — 45.
Месси превзошел предыдущее достижение форварда “Черкасских обезьян” Диона Райта. Тот 18 октября в матче против “Киев-Баскет” набрал РЭ — 44.
Отметим, что Месси возглавил рейтинг эффективности в Суперлиге. Сейчас этот показатель у него — 22 за поединок. Также Месси возглавляет рейтинг результативности игроков чемпионата — 21,31 очка за матч.