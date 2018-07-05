Американець витратить виграш в лотерею на навчання дітей в коледжі

Він зізнався, що грошовий приз допоможе здійснити заповітну мрію його дітей - навчання в коледжі.

"Більше року я регулярно купував лотерейні квитки, використовуючи одну і ту ж числову комбінацію. Нарешті мені пощастило, і тепер мої діти зможуть здобути освіту в коледжі", - розповів переможець, додавши, що витратив на лотерейний квиток всього 1 дол.

Американець вирішив отримати одноразову виплату грошового призу. Після сплати податків виграш переможця становитиме 71,2 тис. дол.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, подружня пара з Хмельницької області, через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.

Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.

Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.

Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 294. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".