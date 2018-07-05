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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 68699 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108848 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129986 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173037 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154456 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141908 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

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Американец потратит выигрыш в лотерею на обучение детей в колледже

Американец потратит выигрыш в лотерею на обучение детей в колледже

Киев  •  УНН

 • 6641 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 101 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на WAVE.

Он признался, что денежный приз поможет осуществить заветную мечту его детей - обучение в колледже.

"Больше года я регулярно покупал лотерейные билеты, используя одну и ту же числовую комбинацию. Наконец-то мне повезло, и теперь мои дети смогут получить образование в колледже", - рассказал победитель, добавив, что потратил на лотерейный билет всего 1 долл.

Американец решил получить единоразовую выплату денежного приза. После уплаты налогов выигрыш победителя составит 71,2 тыс. долл.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области, спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 294. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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