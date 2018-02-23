Американець виграв в лотерею через помилку продавця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 30 тисяч доларів завдяки помилково придбаному лотерейному білету. Про це повідомляє агентство UPI, передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний білет в магазині D&B Liquors. Чоловікові, який стояв перед ним у черзі, запропонували купити лотерейний білет за накопичені бонусні бали. Він відмовився. Але оскільки продавець вже роздрукувала білет, американець вирішив придбати його для себе, вважаючи, що він може бути "щасливим".
У підсумку білет справді виявився виграшним і приніс своєму власникові 30 тисяч дол.
Нагадаємо, 18 лютого прокинувся мільйонером гравець "Лото-Забави", який купив свій лотерейний білет в місті Чортків Тернопільської області.