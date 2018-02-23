Американец выиграл в лотерею по ошибке продавца

Счастливчик приобрел выигрышный билет в магазине D&B Liquors. Мужчине, который стоял перед ним в очереди, предложили купить лотерейный билет за накопленные бонусные баллы. Он отказался. Но так как продавец уже распечатала билет, американец решил приобрести его для себя, посчитав, что он может быть "счастливым".

В итоге билет действительно оказался выигрышным и принес своему обладателю 30 тыс. долл.

Напомним, 18 февраля проснулся миллионером игрок "Лото-Забавы", который купил свой лотерейный билет в городе Чертков Тернопольской области.