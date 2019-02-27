Американець тричі виграв в одну і ту ж саму лотерею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. 69-річний житель американського штату Меріленд виграв 10 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я щасливчика - Джордж Бейкер. Це - третя перемога на рахунку американця.

"Я тричі вигравав у Кено грошовий приз розміром в 10 тис. дол. і більше", - розповів він.

Переможець вгадав 7 цифр лотерейного білета: 16, 50, 52, 56, 58, 60, 79. Він планує поділитися виграшем з сім'єю.

Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.

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