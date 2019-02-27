Американец трижды выиграл в одну и ту же лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. 69-летний житель американского штата Мэриленд выиграл 10 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя счастливчика - Джордж Бейкер. Это - третья победа на счету американца.
"Я трижды выигрывал в Кено денежный приз размером в 10 тыс. долл. и больше", - рассказал он.
Победитель угадал 7 цифр лотерейного билета: 16, 50, 52, 56, 58, 60, 79. Он планирует поделиться выигрышем с семьей.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.