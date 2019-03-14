Американець двічі виграв у одну і ту ж лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Житель американського штату Міссурі виграв 65 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Чарльз Браун. Це - другий лотерейний виграш на його рахунку. 5 років тому щасливчик зірвав лотерейний куш обсягом 279 тис. дол.
"Це було у жовтні 2013 року, я став переможцем гри Show Me Cash, Missouri Lottery. Ця ж гра принесла мені виграш обсягом 65 тис. дол.", - розповів він.
Як витратить виграш американець - не згадується.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі у 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.