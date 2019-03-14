Американец дважды выиграл в одну и ту же лотерею

Имя победителя - Чарльз Браун. Это - второй лотерейный выигрыш на его счету. 5 лет назад счастливчик сорвал лотерейный куш в размере 279 тыс. долл.

"Это было в октябре 2013 года, я стал победителем игры Show Me Cash, Missouri Lottery. Эта же игра принесла мне выигрыш в размере 65 тыс. долл.", - рассказал он.

Как потратит выигрыш американец - не упоминается.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.