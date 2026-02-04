AMD натякнула на випуск Microsoft нової консолі Xbox у 2027 році

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 1486 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 3818 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 4772 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 5850 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 15969 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24027 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18856 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22069 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35711 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51153 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.1м/с
79%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 7670 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 42449 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 23107 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 13781 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 5546 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 23254 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 57754 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 58867 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 97858 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 106079 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Джефф Безос
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 318 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 1986 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 3744 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26645 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 26264 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

AMD натякнула на випуск Microsoft нової консолі Xbox у 2027 році

Київ • УНН

 • 710 перегляди

AMD підтвердила розробку SoC для Xbox наступного покоління спільно з Microsoft. Випуск консолі може відбутися у 2027 році.

AMD натякнула на випуск Microsoft нової консолі Xbox у 2027 році
xbox.com

Microsoft минулого року підтвердила, що працює над консоллю Xbox наступного покоління у партнерстві з AMD. Тепер AMD натякає, що наступна консоль Xbox, яка використовуватиме чіпи AMD, може вийти в 2027 році, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

"Розробка Xbox наступного покоління від Microsoft, яка використовує напівзамовний SoC від AMD, іде добре і дозволить випустити консоль у 2027 році", - заявила генеральний директор AMD Ліза Су під час телефонної конференції за підсумками фінансового року.

Ця коротка заява не підтверджує, що Microsoft випустить нову Xbox у 2027 році, але вона показує, що AMD готова підтримати запуск у цей час, якщо Microsoft також буде готова, пише видання.

Минулого року Microsoft уклала "стратегічне багаторічне партнерство" з AMD, яке включає спільну розробку мікросхем "для цілого портфеля пристроїв - включаючи наші консолі Xbox наступного покоління у вашій вітальні та у ваших руках". AMD та Microsoft також працюють разом над створенням серверів Xbox Cloud Gaming наступного покоління.

Microsoft натякала, що Xbox наступного покоління буде чимось середнім між консоллю і ПК, а пристрої Xbox Ally стануть першим кроком на шляху до цієї мети. "Консоль наступного покоління забезпечить дуже преміальний, висококласний досвід", - заявила президент Xbox Сара Бонд у жовтні.

Microsoft і Asus відкрили попереднє замовлення на Xbox Ally X: які ціни26.09.25, 09:38 • 4391 перегляд

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Microsoft