AMD натякнула на випуск Microsoft нової консолі Xbox у 2027 році

Microsoft минулого року підтвердила, що працює над консоллю Xbox наступного покоління у партнерстві з AMD. Тепер AMD натякає, що наступна консоль Xbox, яка використовуватиме чіпи AMD, може вийти в 2027 році, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

"Розробка Xbox наступного покоління від Microsoft, яка використовує напівзамовний SoC від AMD, іде добре і дозволить випустити консоль у 2027 році", - заявила генеральний директор AMD Ліза Су під час телефонної конференції за підсумками фінансового року.

Ця коротка заява не підтверджує, що Microsoft випустить нову Xbox у 2027 році, але вона показує, що AMD готова підтримати запуск у цей час, якщо Microsoft також буде готова, пише видання.

Минулого року Microsoft уклала "стратегічне багаторічне партнерство" з AMD, яке включає спільну розробку мікросхем "для цілого портфеля пристроїв - включаючи наші консолі Xbox наступного покоління у вашій вітальні та у ваших руках". AMD та Microsoft також працюють разом над створенням серверів Xbox Cloud Gaming наступного покоління.

Microsoft натякала, що Xbox наступного покоління буде чимось середнім між консоллю і ПК, а пристрої Xbox Ally стануть першим кроком на шляху до цієї мети. "Консоль наступного покоління забезпечить дуже преміальний, висококласний досвід", - заявила президент Xbox Сара Бонд у жовтні.

