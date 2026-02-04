AMD намекнула на выпуск Microsoft новой консоли Xbox в 2027 году

xbox.com

Microsoft в прошлом году подтвердила, что работает над консолью Xbox следующего поколения в партнерстве с AMD. Теперь AMD намекает, что следующая консоль Xbox, которая будет использовать чипы AMD, может выйти в 2027 году, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Разработка Xbox следующего поколения от Microsoft, которая использует полузаказной SoC от AMD, идет хорошо и позволит выпустить консоль в 2027 году", - заявила генеральный директор AMD Лиза Су во время телефонной конференции по итогам финансового года.

Это короткое заявление не подтверждает, что Microsoft выпустит новую Xbox в 2027 году, но оно показывает, что AMD готова поддержать запуск в это время, если Microsoft также будет готова, пишет издание.

В прошлом году Microsoft заключила "стратегическое многолетнее партнерство" с AMD, которое включает совместную разработку микросхем "для целого портфеля устройств - включая наши консоли Xbox следующего поколения в вашей гостиной и в ваших руках". AMD и Microsoft также работают вместе над созданием серверов Xbox Cloud Gaming следующего поколения.

Microsoft намекала, что Xbox следующего поколения будет чем-то средним между консолью и ПК, а устройства Xbox Ally станут первым шагом на пути к этой цели. "Консоль следующего поколения обеспечит очень премиальный, высококлассный опыт", - заявила президент Xbox Сара Бонд в октябре.

