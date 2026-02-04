AMD намекнула на выпуск Microsoft новой консоли Xbox в 2027 году

$43.190.22
16:19 • 1492 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 3824 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 4780 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 5856 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 15973 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 24029 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18857 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 22069 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35711 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 51154 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"4 февраля, 07:13 • 7670 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 42449 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 23107 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 13781 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 5546 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 23277 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 57767 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 58877 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 97869 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 106090 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Джефф Безос
Алексей Белошицкий
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Абу-Даби
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 318 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 1984 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 3740 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 26643 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 26262 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

AMD намекнула на выпуск Microsoft новой консоли Xbox в 2027 году

Киев • УНН

 • 712 просмотра

AMD подтвердила разработку SoC для Xbox следующего поколения совместно с Microsoft. Выпуск консоли может состояться в 2027 году.

AMD намекнула на выпуск Microsoft новой консоли Xbox в 2027 году
xbox.com

Microsoft в прошлом году подтвердила, что работает над консолью Xbox следующего поколения в партнерстве с AMD. Теперь AMD намекает, что следующая консоль Xbox, которая будет использовать чипы AMD, может выйти в 2027 году, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Разработка Xbox следующего поколения от Microsoft, которая использует полузаказной SoC от AMD, идет хорошо и позволит выпустить консоль в 2027 году", - заявила генеральный директор AMD Лиза Су во время телефонной конференции по итогам финансового года.

Это короткое заявление не подтверждает, что Microsoft выпустит новую Xbox в 2027 году, но оно показывает, что AMD готова поддержать запуск в это время, если Microsoft также будет готова, пишет издание.

В прошлом году Microsoft заключила "стратегическое многолетнее партнерство" с AMD, которое включает совместную разработку микросхем "для целого портфеля устройств - включая наши консоли Xbox следующего поколения в вашей гостиной и в ваших руках". AMD и Microsoft также работают вместе над созданием серверов Xbox Cloud Gaming следующего поколения.

Microsoft намекала, что Xbox следующего поколения будет чем-то средним между консолью и ПК, а устройства Xbox Ally станут первым шагом на пути к этой цели. "Консоль следующего поколения обеспечит очень премиальный, высококлассный опыт", - заявила президент Xbox Сара Бонд в октябре.

Microsoft и Asus открыли предзаказ на Xbox Ally X: какие цены26.09.25, 09:38 • 4391 просмотр

Юлия Шрамко

Технологии
Техника
Майкрософт