Amazon відновить рекламу в Twitter - Platfomer

Деталі

Генеральний директор Twitter Ілон Маск також заявив, що Apple Inc відновила рекламу на платформі, згідно зі звітом Bloomberg з посиланням на коментарі, зроблені під час розмови в Twitter Spaces у суботу.

Amazon, Apple і Twitter не відразу відповіли на запит Reuters прокоментувати це питання.

Додамо

Twitter пропонує рекламодавцям стимули для збільшення їхніх витрат на платформі, у спробі дати поштовх бізнесу після того, як придбання платформи мільярдером Ілоном Маском спонукало багато компаній піти.