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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Amazon відновить рекламу в Twitter - Platfomer

Amazon відновить рекламу в Twitter - Platfomer

Київ • УНН

 • 1126902 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Amazon.com Inc планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік, очікуючи деяких налаштувань безпеки рекламної платформи соціальної медіа-компанії, згідно з твітом репортера Platformer у суботу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Генеральний директор Twitter Ілон Маск також заявив, що Apple Inc відновила рекламу на платформі, згідно зі звітом Bloomberg з посиланням на коментарі, зроблені під час розмови в Twitter Spaces у суботу.

Amazon, Apple і Twitter не відразу відповіли на запит Reuters прокоментувати це питання.

Додамо

Twitter пропонує рекламодавцям стимули для збільшення їхніх витрат на платформі, у спробі дати поштовх бізнесу після того, як придбання платформи мільярдером Ілоном Маском спонукало багато компаній піти.

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