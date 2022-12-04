Amazon відновить рекламу в Twitter - Platfomer
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Amazon.com Inc планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік, очікуючи деяких налаштувань безпеки рекламної платформи соціальної медіа-компанії, згідно з твітом репортера Platformer у суботу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Генеральний директор Twitter Ілон Маск також заявив, що Apple Inc відновила рекламу на платформі, згідно зі звітом Bloomberg з посиланням на коментарі, зроблені під час розмови в Twitter Spaces у суботу.
Amazon, Apple і Twitter не відразу відповіли на запит Reuters прокоментувати це питання.
Додамо
Twitter пропонує рекламодавцям стимули для збільшення їхніх витрат на платформі, у спробі дати поштовх бізнесу після того, як придбання платформи мільярдером Ілоном Маском спонукало багато компаній піти.