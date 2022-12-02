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Twitter намагається задобрити рекламодавців після масового відтоку реклами

Twitter намагається задобрити рекламодавців після масового відтоку реклами

Київ • УНН

 • 1073773 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Twitter пропонує рекламодавцям стимули для збільшення їхніх витрат на платформі, у спробі дати поштовх бізнесу після того, як придбання платформи мільярдером Ілоном Маском спонукало багато компаній піти. Про це з посиланням на електронний лист, розісланий у четвер рекламним агентствам, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Подробиці заохочувальної пропозиції було вперше опубліковано в інформаційному бюлетені Marketing Brew.

Згідно з електронним листом, проаналізованим Reuters, Twitter назвав цю пропозицію "найбільшим стимулом для рекламодавців за всю історію Twitter". Рекламодавці зі США, які планують додаткові витрати обсягом 500 тисяч доларів, отримають право на те, щоб їхні витрати відповідали "100% доданої вартості" до 1 мільйона доларів, йдеться в електронному листі.

Згідно з електронним листом, схожі пропозиції зроблені рекламодавцям у Великій Британії та Японії, які планують додаткові витрати обсягом 250 тисяч доларів, та брендам у всіх інших регіонах, які витратять 50 тисяч доларів.

Доповнення

Перший місяць Маска як власника Twitter супроводжувався скороченням штату, у тому числі співробітників, що займаються модерацією контенту, і інцидентами зі спамерами, що видають себе за великі публічні компанії, що налякало рекламну індустрію.

Багато компаній від General Mills до виробника розкішних автомобілів Audi of America припинили або призупинили рекламу в Twitter з того часу, і Маск заявив у листопаді, що компанія зіткнулася зі "значним" падінням доходів. 

Продаж реклами становить близько 90% доходів Twitter.

Раніше в жовтні Маск сказав, що хоче, щоб Twitter був "найповажнішою рекламною платформою", а не "безкоштовним пекельним ландшафтом".

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