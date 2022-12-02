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Twitter пытается задобрить рекламодателей после массового оттока рекламы

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Twitter предлагает рекламодателям стимулы для увеличения их расходов на платформе, в попытке дать толчок бизнесу после того, как приобретение платформы миллиардером Илоном Маском побудило многие компании уйти. Об этом со ссылкой на электронное письмо, разосланное в четверг рекламным агентствам, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Подробности поощрительного предложения были впервые опубликованы в информационном бюллетене Marketing Brew.

Согласно электронному письму, проанализированному Reuters, Twitter назвал это предложение "наибольшим стимулом для рекламодателей за всю историю Twitter". Рекламодатели из США, которые планируют дополнительные расходы в размере 500 тысяч долларов, получат право на то, чтобы их расходы соответствовали "100% добавленной стоимости" до 1 миллиона долларов, говорится в электронном письме.

Согласно электронному письму, подобные предложения сделаны рекламодателям в Великобритании и Японии, которые планируют дополнительные расходы в размере 250 тысяч долларов, и брендам во всех других регионах, которые потратят 50 тысяч долларов.

Дополнение

Первый месяц Маска как владельца Twitter сопровождался сокращением штата, в том числе сотрудников, занимающихся модерацией контента, и инцидентами со спамерами, выдающими себя за крупные публичные компании, испугавшими рекламную индустрию.

Многие компании от General Mills до производителя роскошных автомобилей Audi of America прекратили или приостановили рекламу в Twitter с тех пор, и Маск заявил в ноябре, что компания столкнулась со "значительным" падением доходов. 

Продажа рекламы составляет около 90% доходов Twitter.

Ранее в октябре Маск сказал, что хочет, чтобы Twitter был "самой уважаемой рекламной платформой", а не "бесплатным адским ландшафтом".

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