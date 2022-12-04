Amazon возобновит рекламу в Twitter - Platfomer
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Amazon.com Inc планирует возобновить размещение рекламы в Twitter примерно за 100 миллионов долларов в год, ожидая некоторых настроек безопасности рекламной платформы социальной медиа-компании, согласно твиту репортера Platformer в субботу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Генеральный директор Twitter Илон Маск также заявил, что Apple Inc возобновила рекламу на платформе согласно отчету Bloomberg со ссылкой на комментарии, сделанные во время разговора в Twitter Spaces в субботу.
Amazon, Apple и Twitter не сразу ответили на запрос Reuters прокомментировать этот вопрос.
Добавим
Twitter предлагает рекламодателям стимулы для увеличения их расходов на платформе, в попытке дать толчок бизнесу после того, как приобретение платформы миллиардером Илоном Маском побудило многие компании уйти.