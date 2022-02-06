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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 32459 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The Washington Post

Amazon опублікував перші постери до серіалу "Володар кілець: Кільця влади"

Amazon опублікував перші постери до серіалу "Володар кілець: Кільця влади"

Київ • УНН

 • 133092 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Amazon опублікував перші інтригуючі постери до серіалу "Володар кілець: Кільця влади", що обійшовся стримінгу приблизно в 465 мільйонів доларів, передає УНН.

Деталі

Творці серіалу не уточнили, яких саме персонажів зображено на постерах, і не показали їхні обличчя.

"Володар кілець: Кільця влади" розкаже про створення 19 артефактів, які викували ельфи на чолі з Келебрімбором для правителів Середзем'я, а також про розквіт Нуменора, сходження до влади Саурона та останній союз ельфів і людей.

Перший сезон серіалу розпочне виходити з 2 вересня.

Українські Національні Новини

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