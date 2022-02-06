Amazon опублікував перші постери до серіалу "Володар кілець: Кільця влади"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Amazon опублікував перші інтригуючі постери до серіалу "Володар кілець: Кільця влади", що обійшовся стримінгу приблизно в 465 мільйонів доларів, передає УНН.
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Творці серіалу не уточнили, яких саме персонажів зображено на постерах, і не показали їхні обличчя.
"Володар кілець: Кільця влади" розкаже про створення 19 артефактів, які викували ельфи на чолі з Келебрімбором для правителів Середзем'я, а також про розквіт Нуменора, сходження до влади Саурона та останній союз ельфів і людей.
Перший сезон серіалу розпочне виходити з 2 вересня.