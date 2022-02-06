Amazon опубликовал первые постеры к сериалу "Властелин колец: Кольца власти"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Amazon опубликовал первые интригующие постеры к сериалу "Властелин колец: Кольца власти", что обошелся стримінгу примерно в 465 миллионов долларов, передает УНН.
Детали
Создатели сериала не уточнили, какие именно персонажи изображены на постерах, и не показали их лица.
"Властелин колец: Кольца Власти" расскажет о создании 19 артефактов, которые выковали эльфы во главе с Келебримбором для правителей Средиземья, а также о расцвете Нуменора, восхождении к власти Саурона и последнем союзе эльфов и людей.
Первый сезон сериала начнет выходить со 2 сентября.