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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Не є конкурентами: Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Не є конкурентами: Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Київ • УНН

 • 123350 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Прем'єр-міністри Албанії Еді Рама, Чорногорії Дрітан Абазович та Північної Македонії Дмитро Ковачевський ухвалили сьогодні спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Про це повідомив під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

«Наші держави, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія та Північна Македонія мають стати повноправними членами Європейського Союзу і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому Європейському шляху, а тільки доповнюють і посилюють можливості одна одної», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський повідомив, що сьогодні за підсумками перемовин було ухвалено спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

«Я вдячний пану Рамі, пану Абазовичу та пану Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин, спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі», - повідомив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні прем'єр-міністри Албанії Еді Рама та Чорногорії Дрітан Абазович зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо

Ковачевський виступив на заході дистанційно.

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