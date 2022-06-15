Не є конкурентами: Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

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«Наші держави, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія та Північна Македонія мають стати повноправними членами Європейського Союзу і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому Європейському шляху, а тільки доповнюють і посилюють можливості одна одної», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський повідомив, що сьогодні за підсумками перемовин було ухвалено спільну заяву про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

«Я вдячний пану Рамі, пану Абазовичу та пану Ковачевському за ухвалення сьогодні за підсумками наших перемовин, спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі», - повідомив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні прем'єр-міністри Албанії Еді Рама та Чорногорії Дрітан Абазович зустрілися у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо

Ковачевський виступив на заході дистанційно.