Акція протесту працівників "Запоріжжяобленерго" закінчилась
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Працівники "Запоріжжяобленерго" розійшлись з площі Фестивальної, що навпроти Запорізької ОДА, передає кореспондент УНН.
Люди вимагали погасили їм заборгованість по зарплатні.
У профспілці підприємства розповіли, що мають намір виходити на мітинг щоп'ятниці. Окрім 60-ти мільйонної заборгованості по зарплатні, підприємство має борги по податкам - близько 66 млн грн та близько 68 млн - перед постачальниками.
Працівники підприємства вимагали розрахунку заводів-боржників та перегляд Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) алгоритмів розрахунків.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, працівники "Запоріжжяобленерго" вийшли під ОДА через заборгованість по зарплаті.