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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Акція протесту працівників "Запоріжжяобленерго" закінчилась

Акція протесту працівників "Запоріжжяобленерго" закінчилась

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Працівники "Запоріжжяобленерго" розійшлись з площі Фестивальної, що навпроти Запорізької ОДА, передає кореспондент УНН.

Люди вимагали погасили їм заборгованість по зарплатні.

У профспілці підприємства розповіли, що мають намір виходити на мітинг щоп'ятниці. Окрім 60-ти мільйонної заборгованості по зарплатні, підприємство має борги по податкам - близько 66 млн грн та близько 68 млн - перед постачальниками.

Працівники підприємства вимагали розрахунку заводів-боржників та перегляд Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) алгоритмів розрахунків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, працівники "Запоріжжяобленерго" вийшли під ОДА через заборгованість по зарплаті.

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