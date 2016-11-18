Акция протеста работников "Запорожьеоблэнерго" закончилась
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудники "Запорожьеоблэнерго" разошлись с площади Фестивальной, напротив Запорожской ОГА, передает корреспондент УНН.
Люди требовали погасили им задолженность по зарплате.
В профсоюзе предприятия рассказали, что намерены выходить на митинг по пятницам. Кроме 60-ти миллионной задолженности по зарплате, предприятие имеет долги по налогам - около 66 млн грн и около 68 млн - перед поставщиками.
Работники предприятия требовали расчета заводов-должников и просмотр Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) алгоритмов расчетов.
Напомним, как сообщал УНН, работники "Запорожьеоблэнерго" вышли под ОГА из-за задолженности по зарплате.