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Активісту псевдореферендуму щодо створення “ДНР” повідомили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Донеччині співробітники СБУ повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України жителю Дружківки. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Активісту псевдореферендуму щодо створення “ДНР” повідомили підозру

Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року був головою однієї з виборчих комісій сепаратистів та брав активну участь в організації та проведенні у Дружківці незаконного референдуму.

У рамках відкритого кримінального провадження “активісту” повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Триває досудове слідство.

 

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