Активісту псевдореферендуму щодо створення “ДНР” повідомили підозру

Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року був головою однієї з виборчих комісій сепаратистів та брав активну участь в організації та проведенні у Дружківці незаконного референдуму.

У рамках відкритого кримінального провадження “активісту” повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Триває досудове слідство.