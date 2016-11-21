Активісту псевдореферендуму щодо створення “ДНР” повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Донеччині співробітники СБУ повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України жителю Дружківки. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чоловік у травні 2014 року був головою однієї з виборчих комісій сепаратистів та брав активну участь в організації та проведенні у Дружківці незаконного референдуму.
У рамках відкритого кримінального провадження “активісту” повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
Триває досудове слідство.