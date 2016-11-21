Активисту псевдореферендума о создании "ДНР" сообщили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Донецкой области сотрудники СБУ сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины жителю Дружковки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 г. был главой одной из избирательных комиссий сепаратистов и принимал активное участие в организации и проведении в Дружковке незаконного референдума.
В рамках открытого уголовного производства "активисту" сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Продолжается досудебное следствие.