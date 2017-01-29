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Активісти продовжують блокувати рух на залізничній колії у Луганській області - поліція

Активісти продовжують блокувати рух на залізничній колії у Луганській області - поліція

Київ • УНН

 • 8012 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Активісти продовжують блокувати рух на залізничній колії в Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

"Блокада продовжується. Заходи безпеки, як і раніше посилені",- сказала Т.Погукай.

Вона додала, що за добу порушень громадського порядку з боку активістів не було.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Як повідомляв УНН, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.

Українські Національні Новини

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