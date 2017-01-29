Активісти продовжують блокувати рух на залізничній колії у Луганській області - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Активісти продовжують блокувати рух на залізничній колії в Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
"Блокада продовжується. Заходи безпеки, як і раніше посилені",- сказала Т.Погукай.
Вона додала, що за добу порушень громадського порядку з боку активістів не було.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.
Як повідомляв УНН, вантажний потяг, який намагався протаранити блокпост з ветеранами АТО на залізниці Луганськ-Попасна, був зупинений активістами.