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Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области - полиция

Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области - полиция

Киев • УНН

 • 8011 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Блокада продолжается. Меры безопасности, которые были ранее, усилены", - сказала Т.Погукай.

Она добавила, что за сутки нарушений общественного порядка со стороны активистов не было.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.

Как сообщал УНН, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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