Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области - полиция

"Блокада продолжается. Меры безопасности, которые были ранее, усилены", - сказала Т.Погукай.

Она добавила, что за сутки нарушений общественного порядка со стороны активистов не было.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.

Как сообщал УНН, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами .