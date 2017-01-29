Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Активисты продолжают блокировать движение на железнодорожном пути в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Блокада продолжается. Меры безопасности, которые были ранее, усилены", - сказала Т.Погукай.
Она добавила, что за сутки нарушений общественного порядка со стороны активистов не было.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.
Как сообщал УНН, грузовой поезд, который пытался протаранить блокпост с ветеранами АТО на железной дороге Луганск-Попасная, был остановлен активистами .