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Активісти прийшли до НАЗК та передали заяву щодо корупційних правопорушень депутатки Київради Кулеби

Активісти прийшли до НАЗК та передали заяву щодо корупційних правопорушень депутатки Київради Кулеби

Київ • УНН

 • 23519 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні біля Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) відбулася акція протесту. Активісти передали заяву НАЗК про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень вчинених, зокрема депутатом Київради від “Слуги народу” Євгенією Кулебою, передає УНН.

Деталі

Протестувальники наголосили, що закликають такі органи, як НАЗК та НАБУ звернути увагу на депутатів, зокрема, на депутатку Євгенію Кулебу. Вони хотіли б почути від неї пояснення звідки в неї дорогі авто, прикраси та брендовий одяг.

Цитата

“Наша громадська організація „Спортсмени за майбутнє України“ зібралися сьогодні щоб звернути такі органи, як НАЗК та НАБУ на те, що депутати Київської міської державної адміністрації продовжують наживатися на коштах звичайних громадян, а зокрема депутатка Євгенія Кулеба. Ми вже не перший раз протестуємо, ми ходили до її приймальні. Вона називає це все залякуванням, переслідуванням, але вона жодного разу не захотіла до нас вийти, щоб пояснити звідки в неї ці статки, якщо бізнесу в неї немає і вона звичайний депутат Київської ради. Звідки автомобілі Tesla, звідки дорогоцінності, брендовий одяг?” — заявив представник громадської організації.

Активісти передали до НАЗК заяву про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в органі місцевого самоврядування Київській міській раді, зокрема вчинені Євгенією Кулебою.

“На жаль до нас ніхто не вийшов, тому кинули в скриньку та будемо чекати відповіді”, — пояснили учасники мітингу.

У заяві громадська організація “Спортсмени за майбутнє України” повідомляють, що Кулеба зокрема, лобіювала проект рішення Київської міської ради № 4038 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.07.2020 № 8/9087 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 168/1172 “Про надання комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення „Спецжитлофонд“ земельних ділянок для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі м. Києва”, всупереч рішенню Верховного суду на заборону забудови зазначеної ділянки.

Доповнення

8 та 9 лютого активісти ГО “Спортсмени за майбутнє України” провели акції біля двох будинків у центрі Києва. 8 лютого — по вулиці Стрілецькій та 9 лютого — по вулиці Михайлівській.

За цими адресами знаходиться громадська приймальня та місце реєстрації як приватної підприємниці, нині депутатки Київради від партії “Слуга народу” Євгенії Кулеби.

До слова

Раніше ЗМІ повідомляли, що усе майно Євгенії Кулеби відсутнє у декларації, в неї самої немає ні квартири, ні машини, ні цінностей. Втім, переглянувши соцмережі жінки, журналісти підрахували, що вартість лише одних брендових преміальних сумочок, з якими вона позує на фото, становить 310 тисяч гривень.

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