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Активисты пришли в НАПК и передали заявление о коррупционных правонарушениях депутата Киевсовета Кулебы

Активисты пришли в НАПК и передали заявление о коррупционных правонарушениях депутата Киевсовета Кулебы

Киев • УНН

 • 23514 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) состоялась акция протеста. Активисты передали заявление НАПК о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений совершенных, в частности депутатом Киевсовета от “Слуги народа” Евгенией Кулебой, передает УНН.

Детали

Протестующие подчеркнули, что призывают такие органы, как НАПК и НАБУ обратить внимание на депутатов, в частности, на депутата Евгению Кулебу. Они хотели бы услышать от нее объяснения откуда у нее дорогие авто, украшения и брендовая одежда.

Цитата

“Наша общественная организация „Спортсмены за будущее Украины“ собрались сегодня чтобы обратить такие органы, как НАПК и НАБУ на то, что депутаты Киевской городской государственной администрации продолжают наживаться на средствах обычных граждан, а в частности депутат Евгения Кулеба. Мы уже не первый раз протестуем, мы ходили в ее приемную. Она называет это все запугиванием, преследованием, но она ни разу не захотела к нам выйти, чтобы объяснить откуда у нее это состояние, если бизнеса у нее нет и она обычный депутат Киевской рады. Откуда автомобили Tesla, откуда драгоценности, брендовая одежда?" - заявил представитель общественной организации.

Активисты передали в НАПК заявление о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в органе местного самоуправления - Киевском городском совете, в частности совершенные Евгенией Кулебой.

“К сожалению к нам никто не вышел, поэтому бросили в ящик и будем ждать ответа”, — пояснили участники митинга.

В заявлении общественная организация “Спортсмены за будущее Украины” сообщают, что Кулеба в частности, лоббировала проект решения Киевского городского совета № 4038 О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 07.07.2020 № 8/9087 “О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 06.10.2016 № 168/1172 “О предоставлении коммунальному предприятию по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения „Спецжилфонд“ земельных участков для строительства, обслуживания и эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными помещениями на пересечении ул. Милютенко и вул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе г. Киева”, вопреки решению Верховного суда на запрет застройки указанного участка.

Дополнение

8 и 9 февраля активисты ОО “Спортсмены за будущее Украины” провели акции возле двух зданий в центре Киева. 8 февраля — по улице Стрелецкой и 9 февраля — по улице Михайловской.

По этим адресам находится общественная приемная и место регистрации в качестве частной предпринимательницы, ныне депутата Киевсовета от партии “Слуга народа” Евгении Кулебы.

К слову

Ранее СМИ сообщали, что все имущество Евгении Кулебы отсутствует в декларации, у нее самой нет ни квартиры, ни машины, ни ценностей. Впрочем, просмотрев соцсети женщины, журналисты подсчитали, что стоимость только одних премиальных брендовых сумочек, с которыми она позирует на фото, составляет 310 тысяч гривен.

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