Депутатка Київради Кулеба відповіла на обвинувачення активістів у незаконному збагаченні

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За цими адресами знаходиться громадська приймальня та місце реєстрації як приватної підприємниці, нині депутатки Київради від партії "Слуга народу" Євгенії Кулеби. Згадані події відвідали кореспонденти, які поспілкувалися з учасниками акцій. По завершенню пікету до редакції зателефонували з ГО "Спортсмени за майбутнє України" та повідомили, що Євгенія Кулеба прокоментувала їхній протест на свій Facebook-сторінці.

"По-перше, пані Кулеба підтвердила, що вона мешкає у будинку по вулиці Михайлівська, 24в, назвавши це місце "домом". По-друге, вона назвала нас "невідомими нікому зі знайомих" спортсменами. Ми вважаємо, що для представників столичної влади не може бути "невідомих" киян. По-третє, єдиним аргументом, який вказала пані Кулеба – нібито забудова біля озера Вирлиця. На нашу думку, столична депутатка таким чином підсвідомо видала власний інтерес до так званих "столичних екопарків" на кшталт "Позняки" або "Вирлиця", аби тиснути на легальних забудовників. Може, саме за ці теми начебто "екопарків" Кулеба і має авто Tesla та брендовий одяг і аксесуари? Ми вважаємо, що своєю публікацією вона продовжує демонструвати зверхність до киян, і показово, що вона проілюструвала цей допис фото з намистом, не схожим на дешеву біжутерію. Нагадаємо, що ми чекаємо відповідей на наші запити від НАЗК та НАБУ, про які депутатка теж згадала у дописі. Тому завтра, 10 лютого, ми чекаємо всіх небайдужих киян на нашій акції під НАЗК та НАБУ, де ми зареєструємо наші заяви на цю "супервелику" депутатку".